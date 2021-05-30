Esenyurt'ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası

ESENYURT'ta yüksek ateş ve ishal sonrası hastaneye 100'ün üzerinde başvuru oldu.

ESENYURT'ta yüksek ateş ve ishal sonrası hastaneye 100'ün üzerinde başvuru oldu. Hastalar şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia ederlerken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sudan kaynaklı olumsuzluğun olmadığını söylüyor.

Esenyurt'ta yaşayan çok sayıda yetişkin ve çocuk hasta kusma, ishal ve bulantı şikayetleri sonrası şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Hastanelere 100'ün üzerinde müracaat olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ise yapılan testler sonucu suda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Bazı vatandaşlar taburcu edilirken, bazılarının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

"NET OLARAK BİR AÇIKLAMA YAPMADI"

Kızını hastaneye yüksek ateş ve ishal sonrası getiren bir anne, "Kademeli olarak artan ateş en son ateşi 38,5 kadar vurdu. Günümüzde ateş deyince akla direkt Kovid geldiği için hemen ambulansla irtibata geçtim. İki tane serum sonrasında ateşi düştü. Doktor şu anda salgın olduğunu söyledi. Net olarak bir açıklama yapmadı ama galiba bir şebeke suyu salgını varmış. Çok fazla çocuk hasta hastaneye gelmiş. Bizde sonuçları bekliyoruz" dedi.

"ŞEBEKE SUYUNU KULLANMIYORUZ"Yüksek ateş sonrası çocuğu rahatsızlanan bir başka anne ise, "Biz şebeke suyu kullanmıyoruz. Çocuğum hasta." açıklamasını yaptı.

Çocuklarını hastaneye getiren Ahmet Özkılıç ise, "Önce ateş sonra ishal, kusma. Dün akşam oldu bu. Çok yüksek ateşi vardı. Bize zehirli ishal dediler. Sudan dolayı olmuş herkes bu şikayetten gelmiş. Sudan dolayı olduğunu doktorlar söyledi. Bu nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

'SUDAN OLSA BÜYÜKLERDE DE OLUR, İKİ TANE ÇOCUĞUM VAR ONLAR DA OLURDU'

Çocuğunu hastaneye getirilen baba, "Çocuk kustuğu için getirdim. Sudan olsa büyüklerden de olur iki tane çocuğum var. Onlarda da olur" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı