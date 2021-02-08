Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

08.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:34
Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

Son dakika haberine göre ESENYURT'ta nakliyat kamyonuyla TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonun içinde sıkışan şoför yaralandı.

ESENYURT'ta nakliyat kamyonuyla TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonun içinde sıkışan şoför yaralandı. Kaza anı yol kenarında bulunan iş yerinin  güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalçın Güner'in kontrolündeki TIR'la karşı istikametten gelen nakliyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir sebepten kafa kafaya çarpıştı. Kazada nakliyat kamyonetinin şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  34 FT 1158 plakalı kamyonetin içinde sıkışan, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAYaşanan kaza anı yol kenarında bulunan hurdacının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın üzerine gelen kamyonete çarpmamak için sağ kırdığı ancak kazadan kaçamadığı görülüyor.

TIR şoförü Yalçın Güner, "Ben aşağıdan yuarı istikamete giderken karşımdan geliyordu araç. Telefonla görüşüyordu herhalde. Birden ne olduysa, kayarak yan döndü ve üstüme geldi. Karşı istikametimde frene bastı dönmeye başladı. Hakimiyetini kaybetti üzerime geldi. Sağ kırıp kurtarabildiğim kadar kurtarmaya çalıştım. Kurtaramayınca vurmasıyla bu hale geldik." dedi.


Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta nakliyat kamyonuyla TIR kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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