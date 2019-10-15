Esenyurt'ta minibüs yangını

15.10.2019 16:59

Esenyurt'ta seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Yolu TEM gişeleri bağlantı yolu alt geçitte seyreden Hasan Gökçe'nin kullandığı 34 JP 6206 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Araçta yalnız olan sürücü dışarı çıkarken, alevler minibüsü sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA