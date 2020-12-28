Esenyurt'ta markette silahlı soygun
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Esenyurt'ta markette silahlı soygun

28.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:12

Esenyurt'ta bir markete giren silahlı ve maskeli iki kişi, kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı alarak kaçtı.

Esenyurt'ta bir markete giren silahlı ve maskeli iki kişi, kasadaki yaklaşık 7 bin lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki bir markete giren iki şüpheli, içeride oyalanarak diğer müşterilerin çıkmasını bekledi.

Marketteki müşterilerin çıkmasının ardından kasiyeri silahla tehdit eden şüpheliler, kasadaki 6 bin 850 lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, iki zanlının reyonlar arasında gezişi ve kasadan paraları aldıktan sonra kaçma anları yer alıyor.

Esenyurt'ta markette silahlı soygun
Esenyurt'ta markette silahlı soygun
Esenyurt'ta markette silahlı soygun
Esenyurt'ta markette silahlı soygun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:12:30. #1.14#
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