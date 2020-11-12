Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını

12.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:27
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını

Son dakika haberi: ESENYURT'ta kokoreç satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı.

ESENYURT'ta kokoreç satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip-çıkanlardan şüphelenenlerin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu ortaya çıktı. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi. 

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi. Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi. Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.  Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.


- İstanbul
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını
Son dakika haberleri! Esenyurt'ta kokoreççiden girilen gizli pavyona polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU

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