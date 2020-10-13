Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar
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Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar

13.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:30

Esenyurt'ta sığınma evinden kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü, "Kendisini attı, resmen intihar." dedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sığınma evinden kaçtığı iddia edilen kadına, caddede giden 34 UM 6239 plakalı hafif ticari otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kadın yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta kadına araba çarptı; Sürücü, 'Resmen intihar' dedi

"RESMEN İNTİHAR"

Kadına çarpan araç sürücüsü ise, "Resmen intihar, başka bir şey değil. Önüme atlayacağını anladığım anda ben frene bastım ama yavaş bir şekilde vurdum. Kendisini attı, resmen intihar. Yapılacak bir şey yok. Allah'tan hızlı gelmiyordum" dedi.

Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar
Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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