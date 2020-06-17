ESENYURT'TA KAÇAK HASTANE OPERASYONU
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ESENYURT'TA KAÇAK HASTANE OPERASYONU

Buzdolabında dondurma örnekler yanyana...Veysel TİMDU / İstanbul DHA - ESENYURT'ta Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlendi.

ESENYURT'TA KAÇAK HASTANE OPERASYONU
17.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:53

Buzdolabında dondurma örnekler yanyana...

Veysel TİMDU/ İstanbul DHA - ESENYURT'ta Suriyelilerin açtığı kaçak hastaneye baskın düzenlendi. Suriyeli 2'si doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin, içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Kaçak hastanede kürtaj da yapıldığı belirlendi.

DONDURMA VE NUMUNELER YAN YANA

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adresteki 4 katlı binanın üst katlarına giren polis, kaçak hastane ile karşılaştı. Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Kaçak kürtaj da yapıldığı belirlenen hastanede, Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi. Operasyonda Suriyeli doktorlar Ahmad M. ve Hüsam H., muayene sahibi Issa A. ve çalışanlar Name B. ile Abo Z. gözaltına alındı. Çok sayıda tıbbi cihazın yer aldığı kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

TİBBİ CİHAZLAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

"Toplum sağlığını tehlikeye atma" suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu arada ilçe sağlık ekipleri ve ilçe zabıta ekipleri çağrılarak işyerinde bulunan tıbbi cihazlar ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: DHA

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