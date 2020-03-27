Esenyurt'ta iş yerlerinin önüne "sosyal mesafeni koru" çıkartmaları yapıştırıldı ESENYURT Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

ESENYURT Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Pazar, market ve banka önlerine giden zabıta ekipleri burada vatandaş ve çalışanları bilgilendirdi, yerlere üzerinde "sağlığın için mesafeni koru" yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Esenyurt'ta zabıta ekipleri ilk olarak kapalı pazar alanına gitti. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı pazar yerleri ile ilgili genelge kapsamında denetimlerde bulundu. Pazarcılar hijyen kuralları konusunda, vatandaşlar da yine alınacak tedbirler ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirildi. Yapılan uyarıların ardından müşterilerin pazar tezgahlarıyla aralarına koyması gereken mesafeyi belirtmek için yerlere çıkartmalar yapıştırıldı. Ekipler ardından banka ve marketlere giderek uygulama hakkında bilgi verdi. Marketlerde de kasa ile kasap reyonları önüne etiketler konuldu. Görevlilere uyarılar yapılarak vatandaşları yönlendirmeleri istendi. ATM ve banka girişlerinde oluşan sıralar için de mesafe kontrolünü hatırlatan çıkartmalar yapıştırıldı.

10 yıldır pazarcılık yapan İbrahim Dönmez, " Kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. eldiven takıyoruz. Seçmece yaptırmıyoruz. Vatandaşlar yapmasa bile biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Seçmelerine müsade etmiyoruz, her şeyin başı sağlık" diye konuştu.Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.



- İstanbul

Kaynak: DHA