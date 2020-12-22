İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis
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İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis

22.12.2020 08:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:36

Esenyurt'ta İran uyruklu kişiler mesajlaşma programından plan yaparak 'Şeb-i Yelda Gecesi'ni kutlamak için camları filmle kaplanmış bir kafede buluşma düzenledi. Polisin yaptığı baskında 54 kişiye toplam 170 bin lira ceza kesildi. Ekiplerin mekanın neden açık olduğunu sorduğu işletme sahibi ise "Hepsi paket servis" yanıtını verdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı. Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

"SADECE PAKET SERVİS VAR"

Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

MESAJLAŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKARDI

Kafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da 'Yelda Gecesi' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi. Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ŞEB-İ YELDA KUTLAMASI NEDİR?

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır.

İran uyrukluların Şeb-i Yelda buluşmasına polis baskını! İşletme sahibi: Hepsi paket servis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ATCAN: geldikleri evde misafir gibi durmayıp huzursuzluk çıkardıkları için hepsi sınır dışı edilsin.
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