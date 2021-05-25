Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor

Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki bir kadın, bilinmeyen bir sebepten dolayı intihara kalkıştı. Karın bölgesine ateş eden kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan mahalleli ise sokağa döküldü.