Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor
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Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor

Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi! Silahla karnına ateş eden kadın yaşam mücadelesi veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki bir kadın, bilinmeyen bir sebepten dolayı intihara kalkıştı. Karın bölgesine ateş eden kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan mahalleli ise sokağa döküldü.

Dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1431. Sokak'ta iddiaya göre 5 katlı binanın giriş katında oturan Nimet Yoldaş Y. (26) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle elindeki silahı karın bölgesine doğrultarak ateş etti.

DURUMU AĞIR

Durumu gören evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, ekiplerin olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta intihar girişimi: Silahla karnına ateş eden kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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