ESENYURT'TA 'İKİ AŞAMALI' KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERADA; ÖNCE SÖKTÜLER, 2 SAAT SONRA ÇALDILAR
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ESENYURT'TA 'İKİ AŞAMALI' KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERADA; ÖNCE SÖKTÜLER, 2 SAAT SONRA ÇALDILAR

ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve girerek, kombi bağlantılarını kesen 2 hırsız, 2 saat sonra tekrar gelerek kombiyi çaldı.

ESENYURT'TA 'İKİ AŞAMALI' KOMBİ HIRSIZLIĞI KAMERADA; ÖNCE SÖKTÜLER, 2 SAAT SONRA ÇALDILAR
16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:54

ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve girerek, kombi bağlantılarını kesen 2 hırsız, 2 saat sonra tekrar gelerek kombiyi çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Mahallesi'ndeki binanın önüne gelen hırsızlardan biri, bir süre durduktan sonra giriş kattaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Apartmanın doğalgaz elektrik ve suyunu kesti. Evin balkonuna tırmanarak kombinin su ve doğalgaz bağlantılarını söktü. Hırsız, hiçbir şey olmamış gibi balkondan atlayarak kaçtı. Arkadaşı ile gelen aynı hırsız, 2 saat sonra saat 07.00 sıralarında tekrar aynı binaya geldi. Hırsızlardan biri söktüğü kombinin bulunduğu eve girdikten sonra bunu aşağıda bekleyen arkadaşına uzatarak indirirken birlikte kaçtılar.

İKİ AŞAMALI HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık yandaki apartmanın güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları Mahmood Memo'ya ait evin balkon kapısından içeri girmeleri ve kombiyi çalarak uzaklaşmaları görülüyor. Aynı eve geçen Nisan ayının başlarında gelen iki hırsız evdeki kadının mutfakta çocuklarından birisinin olduğunu zannederek seslenmesi üzerine kaçmışlardı.

KOMŞULARI TEPKİLERİ

Komşuları Resul Korkmaz, 2 ay içerisinde 2'nci kez evlerine hırsız giren Suriyeli ailenin ekonomik durumunun çok kötü olduğunu, 3 aydan bu yana kira ödeyemez halde olduklarını anlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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