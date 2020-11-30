Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler
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Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler

30.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:26

Esenyurt'ta 4 hırsız, kepenkleri kırarak içeri girmeye çalıştıkları internet kafede yaptıkları gürültü yüzünden bir vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaşın evinin camından hırsızlara cam şişe fırlatmasına sinirlenen soygunculardan biri, yerden aldığı taşı cama doğru fırlattı. Evin camı paramparça olurken, soygun anı anbean kameraya yansıdı.

27 Kasım'da sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi 1914. Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, bir internet kafenin önüne arabayla gelen 4 hırsız kepenkleri kırmaya başladı. Bu sırada gürültüleri duyan bir yaşlı bir adam, pencereye çıkarak, hırsızlara bağırdı, onları korkutarak kaçırmak için evindeki cam şişeyi kaldırıma fırlattı.

EVİN CAMINI KIRDI

Hırsızlardan biri, aldığı taşla adamın evinin camını kırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmada hırsızların bir tekel bayisinden 35 bin lira değerinde sigara, internet kafeden 4 plazma televizyon, başka bir dükkandan ise toplam değeri 120 bin lira olan inşaat malzemesi çaldığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

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Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlar ile vatandaş arasında yaşananlar ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların kepengi kırmaya çalıştığı anlar ve içlerinden birinin evin camına taş attığı görülüyor.

"İKİ GÜNDE BİR HIRSIZ GİRİYOR"

İnternet kafe sahibi Hakan Coşar, "Buraya iki günde bir hırsızlar geliyor. 3 gün önce yan taraftaki tekel bayiyi patlattılar. Adamın 30 bin liralık malzemesini aldılar. Dün değil ondan önceki gün yan tarafa girmeye çalıştılar. Bu gece de buraya. Görüyorsunuz her taraf boş. Adamlar alıp gidiyor. Adamın zararı var. Yazık günah." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

"KEPENKLERİ PATLATIP İÇERİ GİRİYORLAR"

Sokak üzerindeki esnaflardan Erdinç Işık, "Geçen geldiler, burada gezip dolandılar. Kamera kayıtlarında hepsi var zaten onları da verdik. Gece de girdiler dükkana. Patlatıyorlar kepenkleri, giriyorlar içeri. Ondan sonra yine geliyorlar. Yine arka tarafı patlatıyorlar. Hep 1 gün arayla oluyor. Kamera kayıtlarının hepsi poliste" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta hırsızlar kendilerine şişe atan komşuya taşla karşılık verdi

SİLAH GÖSTERMİŞLER

Sokak sakinlerinden Ali Yusuf Sarıyer ise, "Burayı kırmakla uğraşırken, 1 saat uğraşıyorlar. Üstteki amca da müdahale ediyor. Bu sefer de silah gösteriyorlar, camı taşlıyorlar" dedi.

Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU

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