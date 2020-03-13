ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA - Haber
Gökhan Taş, Esenyurt, Polis, Güncel

ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA

Esenyurt'ta 3 kişi, bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü.

13.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:27
ESENYURT'TA GENCE

Esenyurt'ta 3 kişi, bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Mahallelinin araya girmesiyle 3 saldırgan kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis saldırganları yakaladı.

Esenyurt meydanında yaşanan olayda yüzde 80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki Gökhan Taş, iddiaya göre sokakta yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Şakir T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı kişiler, kendi kendine konuşan gence "ne bakıyorsun" diye bağırdı. Şizofreni hastası Gökhan Taş ise "Size bakmadım, kendi kedime bazen konuşuyorum" dedi. 3 saldırgan buna rağmen Gökhan Taş'ı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. Dayak yiyen hasta gencin yardımına çevredekiler yetişti. Mahalleli, saldırganları ayırdıktan sonra polise haber verdi. 3 saldırgan ise buradan kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 3 saldırganı yakaladı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin hasta genci, dövdüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor.

ESENYURT'TA GENCE 'NE BAKIYORSUN' DAYAĞI KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Haber
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Uğur Akkuş Demet Akalın Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Nisan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:08:31. #1.14#