Freni boşalan vinç, park halindeki araçlara çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Freni boşalan vinç, park halindeki araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Freni boşalan vinç, park halindeki araçlara çarptı

Esenyurt'ta freni boşalan vinç, sokakta bulunan park halindeki araçlara çarptı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta freni boşalan vinç, sokakta bulunan park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 22.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 PZ 246 plakalı vinç, freni boşalarak yokuş aşağı kaydı. Kontrolden çıkan vinç, park halinde bulunan 34 DJ 3382 plakalı araca çarptı. Vincin çarptığı araç, önünde bulunan araca, öndeki araç ise bir başka araca çarptı. Yaşanan kazada, sokakta park halindeki 3 otomobil hasar gördü. Araçların içerisinde ve sokakta herhangi bir insanın bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Freni boşalan vincin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli/ İHA)

Freni boşalan vinç, park halindeki araçlara çarptı

Son dakika haberleri | Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Son dakika haberleri | Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

 AFAD, İstanbul'da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

AFAD, İstanbul'da yaşanan lodosun bilançosunu açıkladı

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title