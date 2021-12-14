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4 çocuğa mezar olan evin penceresindeki uyku tulumu, görenleri kahretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'taki evde çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. 4 çocuğa mezar olan ev, sabah saatlerinde görüntülendi. Çocuklardan birine ait olduğu belirtilen uyku tutulumu ise görenleri bir kez daha yasa boğdu.

Esenyurt'ta gece saatlerinde 4 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangında 4 yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Yanan evin son hali gün ağarınca görüntülenirken bir çocuğun uyku tulumu görenlerin yüreklerini dağladı.

4 çocuğa mezar olan evin penceresindeki uyku tulumu, görenleri kahretti

YAŞLARI 1 İLA 9 ARASINDA

Üçevler Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında yaşları 1 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud isimli çocukların cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

4 çocuğa mezar olan evin penceresindeki uyku tulumu, görenleri kahretti

CAM KENARINDAKİ TULUM KAHRETTİ

Anne Fatma Hammud ile Sakkar Hammud(2)'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeni polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ardından ortaya çıkacakken felaketin yaşandığı ev gün ağarınca görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğun cam kenarındaki uyku tulumu ise görenlerin yüreklerini dağladı.

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