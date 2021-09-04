Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber
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Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri iki kızı taksiyle gittikleri Beşiktaş ilçesinde buldu Esenyurt'ta hazırladıkları bavul ile evden çıkan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan'dan iyi haber geldi.

Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri iki kızı taksiyle gittikleri Beşiktaş ilçesinde buldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta hazırladıkları bavul ile evden çıkan Beyzanur Yoğun ile teyzesi Canan Aslan'dan iyi haber geldi. Evden kaçan kızlar, taksiyle gittikleri Beşiktaş'ta bulundu.

Esenyurt Fatih Mahallesi 1240. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Beyzanur Yoğun ve misafirliğe gelen teyzesi Canan Aslan, 02.09 tarihinde sabah saat 09.00 sıralarında geceden hazırladıkları çantalar ile evden çıkmış, sokağın köşesinde bulunan marketten maske aldıktan sonra el ele tutuşarak koşmaya başlayan teyze yeğenden ise bir daha haber alınamamıştı. Kızların evden kaçtığını anlayan Yoğun ve Aslan'ın ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildirmiş, polis ekipleri ise kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.

Evden kaçan iki kızdan iyi haber geldi

Esenyurt'da yürütülen çalışmalarda Canan Aslan ve Beyzanur Yoğun'un evden ayrıldıktan sonra gidebilecekleri tanıdıkları olmadığı, yanlarında telefon bulunmadığı bilgisine ulaşan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. Bindikleri ticari taksiden Beşiktaş'ta indikleri tespit edilen iki kız Barbaros Bulvarı üzerinde bulundu.

Kendi başlarını yaşamak için evden kaçmışlar

İfadelerinde kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını söyleyen kızların, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini ve kötü herhangi bir yaşamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber
Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber
Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber
Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan iyi haber - Haberler
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