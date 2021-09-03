Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan haber alınamıyor
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Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan haber alınamıyor

Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sabah saatlerinde hazırladıkları bavul ile çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan'dan (12) bir daha haber alınamadı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde hazırladıkları bavul ile çıkan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan'dan (12) bir daha haber alınamadı. Ailesi ve polis ekipleri tarafından evden kaçan kızları bulmak için arama çalışması başlatılırken, kızların son görüntüleri ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Fatih Mahallesi 1240. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Beyzanur Yoğun ve iki gün önce misafirliğe gelen teyzesi Canan Aslan, dün sabah saat 09.00 sıralarında geceden hazırladıkları çantalar ile evden çıktı. Sokağın köşesinde bulunan marketten maske aldıktan sonra el ele tutuşarak koşmaya başlayan teyze yeğenden ise bir daha haber alınamadı. Kızların evden kaçtığını anlayan Yoğun ve Aslan'ın ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kızları aramak için çalışma başlattı.

Kızların en son Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde görüldüğü öğrenilirken, kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'taki bir marketin önünde ise meyve suyu içtiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böyle bir şeyi asla beklemiyorduk"

Kızı ve baldızının evden bu şekilde kaçabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini ifade eden baba Mehmet Yoğun, "Kızlar sabah saat 09.00 civarından evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını da düşünmüyoruz. Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine de başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar" diyerek olayı anlattı.

"El ele tutuşup kaçmışlar"

Evden kaçan iki kızın macera aradıklarını düşünen Yoğun, "Annesi sabah kalktığında kızlar evde yokmuş. Tahminimizce ondan 10 dakika önce evden çıkmışlar. Köşedeki marketten kendilerine maske almışlar ve el ele tutuşup meydana doğru koşmuşlar. Zaten güvenlik kamerası görüntüleri de var medyana doğru koşarken. Yani ne diyeyim ki iki tane çocuk. Akıllarınca eğlence ve macera için kaçmışlar. Buradan onlara sesleniyorum. Evinlerine dönsünler onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz. Sakın bir korkuları olmasınlar sadece geri eve dönsünler" diyerek kayıp kızlara eve dönme çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Esenyurt'ta evden kaçan iki kızdan haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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