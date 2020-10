Esenyurt'ta birahanede alacak kavgası: 2 yaralı

ESENYURT'ta birahanede alacak konusunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabanca ile yaralandı.

Olay, Yenikent Mahallesi'ndeki birahanede önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. M.E., alacak konusunda A.T. ile tartıştı. M.E., tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile A.T.'yi bacağından vurarak yaralarken, seken kurşunlardan biri birahane sahibi B.Ç.'nin omuzundan yaralanmasına neden oldu. Saldırgan, olaydan sonra koşarak kaçarken, iki yaralı çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçan M.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada M.E.'nin geçen cumartesi günü de başka kavgaya karışarak havaya tabanca ile ateş ettiği belirlendi. Polis , iki olayın da güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak soruşturma dosyasına ekledi.

ARANIYORMUŞYapılan araştırmada şüpheli M.E'nin poliste adam yaralama, uyuşturucu madde satma ve çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ve birçok suçtan arandığı tespit edildi. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen M.E., sorgusunun ardından tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı