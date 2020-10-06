Esenyurt'ta bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu

Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu. O anları çevredekiler cep telefonları ile kaydetti.