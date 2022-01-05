Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ve müşterileri darbeden 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ve müşterileri darbeden 2 kişi tutuklandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ile müşterileri darbettikleri iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ile müşterileri darbettikleri iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık'ta Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine istekalarla saldırdı. Kavga iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Salona gelen 3 şüphelinin, yabancı uyruklu iş yeri sahibi M.M.A.S.F.'den para istediği, olumsuz yanıt verilmesi üzerine bilardo sopalarıyla içerdekilere saldırdığı öne sürüldü.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya karışan T.A. ile H.T. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ve müşterileri darbeden 2 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ve müşterileri darbeden 2 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta bilardo salonu sahibi ve müşterileri darbeden 2 kişi tutuklandı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

 Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title