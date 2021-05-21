Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
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Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu Esenyurt'ta gece saatlerinde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 41 yaşındaki Fırat Saydan evinde ölü olarak bulundu.

Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 41 yaşındaki Fırat Saydan evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 02: 00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi 2056.Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Fırat Saydan (41), evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saydan'ın cansız bedenini ev içerisinden çıkartırken polis ekipleri kendisiyle birlikte bulunan kız arkadaşını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis olay yeri inceleme ekipleri de evde arama yaptı.

Yapılan aramalarda kaçak içki ve uyuşturucu madde bulundu

Ekiplerin evde yaptığı aramalar sonucunda dairede kaçak içki, esrar ve eroin türünde uyuşturucu maddelere rastlandı. Fırat Saydan'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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