ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esenyurt Mevkii Avcılar istikametinde seyreden bir kamyonette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün seyir halinde olduğu kamyonetten, bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Sürücünün sağ şeride çekip, durmasının ardından araçtan bir anda alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kamyonetin tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşananlar ise çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ
ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ
ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ
ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Son dakika! TEM otoyolunda zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Kemal Sunal Metin Çekmez Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ESENYURT'TA ALEV ALEV YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:03:12. #1.16#

title