Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir mekanda eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenlendi. Partinin düzenlediği mekanın sahibi ''Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok'' sözleriyle kendini savunurken, afrika kökenli şahısların, sosyal medyadaki alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri, kuralların nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı. Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi.

Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

GİZLENDİKLERİ ODALARDA YAKALANDILAR

İçeride eğlence için bulunan afrika kökenli şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca mekanın işletmecisine, korana virüs tedbirlerine uymayarak 19.00'dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

''MİSS UGANDA BENZERİ BİR ŞEY YAPMADIK''

Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi "Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok" dedi. Ancak partideki afrika kökenli şahısların, sosyal medyadaki alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri, kuralların nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:53:33. #1.14#
title