Esenyurt'ta Afrikalıların korona partisine polis baskını

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir mekanda eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenlendi. Partinin düzenlediği mekanın sahibi ''Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok'' sözleriyle kendini savunurken, afrika kökenli şahısların, sosyal medyadaki alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri, kuralların nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldı. Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi.

GİZLENDİKLERİ ODALARDA YAKALANDILAR

İçeride eğlence için bulunan afrika kökenli şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca mekanın işletmecisine, korana virüs tedbirlerine uymayarak 19.00'dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.

''MİSS UGANDA BENZERİ BİR ŞEY YAPMADIK''

Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi "Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok" dedi. Ancak partideki afrika kökenli şahısların, sosyal medyadaki alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri, kuralların nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı