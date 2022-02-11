ESENYURT'TA 9 ÇİFTE GECİKMİŞ DÜĞÜN; YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİLER

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta yıllar önce birlikte yaşamaya başlayan resmi nikahsız 9 Roman çift nikah masasına oturdu. Yıllar sonra hayalini kurdukları gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler yakınları ile doyasıya eğlendi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, bugüne kadar nikah masasına oturmayan çiftler olduğunu göz önüne alarak bir çalışma başlattı. Bu durumda olan 9 çifti belirleyen Muhtar Yıldırım, durumu Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'e iletti. Ardından Esenyurt Kaymakamlığı çiftlerin resmi nikah ve düğünlerinin yapılması için çeşitli kuruluşlarla iş birliği yaptı. Günler süren hazırlıktan sonra bir bölümü çocuklu 9 kadın yıllar sonra gecikmiş de olsa gelinlik giydi. Kuaföre götürülerek saçları yapılan kadınlar gelinlik giyerken, eşleri de damatlık giydi. Fatih Mahallesi'nde bulunan Esenyurt Belediyesi Romanlar Kültür Evi düğün için süslendi. Gelinler oluşturulan konvoy ile salona getirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Kaymakam Vural Karagül ve Muhtar Mehmet Yıldırım birbirlerinin arkasından kol kola salona gelen çiftlerin nikah şahitliğini yaptı. Davetliler, doyasıya eğlenen çiftler ve yakınlarının sevincine ortak oldu. Mahalle Muhtarı Yıldırım, "Esenyurt'ta çok güzel şeyler de oluyor. Kaymakamlığımızın finanse ettiği, İstanbul Valiliğimizin de destek verdiği harika bir düğünü yaptık. Esenyurt'un güzel taraflarının da görülmesini isteriz" dedi.