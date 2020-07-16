Esenyurt'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları
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Esenyurt'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlamaları

Esenyurt Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

16.07.2020 04:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:31

Esenyurt Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Anma programında konuşan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, ülke üzerindeki kara bulutların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk milleti tarafından dağıtıldığını söyledi.

Karagül, "15 Temmuz, yakın tarihimizde 150 yılık bir ihanetler silsilesine dur denilen bir milattır. Bundan sonra hiç kimse darbe yapmaya cesaret etmeyecektir." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, yerel sanatçılar 15 Temmuz ruhuna uygun ezgiler seslendirdi.

Kaymakam Vural Karagül ve Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Türk Kızılay tarafından oluşturulan çadırda halka helva ve su dağıttı.

Esenyurt'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kutlamaları

Kaynak: AA

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