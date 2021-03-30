Esenyurt'ta 10 gün önce evden kaçan kız, Büyükçekmece'de dönercide bulundu
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Esenyurt'ta 10 gün önce evden kaçan kız, Büyükçekmece'de dönercide bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta 10 gün önce evden kaçan kız, Büyükçekmece'de dönercide bulundu

Esenyurt'ta 10 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Şahin(15), Büyükçekmece'de Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde Dönerci'de bulunup ailesine teslim edildi.

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Esenyurt'ta 10 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Şahin(15), Büyükçekmece'de Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde Dönerci'de bulunup ailesine teslim edildi.

Esenyurt'ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Lise öğrencisi Sümeyye Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı. Baba Kenan Şahin ve Anne Seval Şahin, kızları Sümeyye Şahin eve dönmeyince, cep telefonuna da ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 gündür haber alınmayan kız, Büyükçekmece'de akşam saatlerinde bir dönercide Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibinin dikkati sayesinde bulundu.

10 gün boyunca barakada kaldı

Evden ayrıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan ve 10 gün boyunca Esenyurt'ta evlerinin yakınında bulunan barakada arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenilen Sümeyye Şahin buradan ayrılarak dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'ye gitti.

Dönercide bulundu

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Ekipleri dönerci dükkanına gelerek kayıp olan ve 10 gündür aranan Sümeyye Çakır buradan alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan Sümeyye Şahin daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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