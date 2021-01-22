Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçede ücretsiz ekmek dağıttı

Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, "Ekmeğimi bölüşüyorum Projesi" kapsamında ücretsiz ekmek dağıttı.

Mobil araçlarla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan dağıtıma kadın meclisi üyeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ katıldı.

Dağ, burada yaptığı açıklamada, ücretsiz ekmek dağıtımının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Tuncer Dağ, bugün 2 bin ekmek dağıtıklarını dile getirerek, "Bize bu proje çerçevesinde katkı sağlayan hayırsever iş adamlarımıza da teşekkür ederiz." dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Çınar ise "Pandemi döneminden beri özelikle halk dağıtım büfelerin önündeki kuyrukları görünce ekmeğimizi halkımızla bölüşmemiz gerektiğini düşündük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar