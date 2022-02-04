Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ikramı - Haberler
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Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşlara kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi, Regaip Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi, Regaip Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Esenyurt'ta Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde kılınan yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal, Halis Şimşek, Hayrettin Babahan ve Ali Susuz, ilçe genelindeki camilerde kandil gecesini ihya eden vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, vatandaşların bu özel gecesini tebrik ederek kandil simidi ikramında bulundu. Belediyenin kandil simidi dağıtımından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye personeline teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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