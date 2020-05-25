Esenyurt Belediyesi'nden evde kalan yurttaşlar için sosyal mesafeli halay Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirenler için gezici bayram eğlencesi düzenledi. Vatandaşlar sihirbaz, maskot gösterisi ve halk oyunlarını evlerinin camlarından izledi.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kaldı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayramın ilk gününde gezici bayram eğlencesi düzenledi. Sihirbaz, tahta bacak, jonglör ve halk oyunlarından oluşan ekipler Esenyurt'u sokak sokak gezdi. Esenyurtlular da etkinlikleri camlarından izleyerek takip etti. Halk oyunları ekibinin sosyal mesafeli halayı büyük ilgi çekti. Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için yapılan etkinlikler bayram boyunca devam edecek.

Kaynak: Bültenler