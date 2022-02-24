ESENYURT AİLE DESTEK MERKEZİ'NİN İKİNCİ BİNASI AÇILDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT Kaymakamlığı'nca ilçe genelinde yaşayan kadınların meslek edinmesini amaçlayan Aile Destek Merkezi'nin (ADEM), ikinci binası açıldı.

Esenyurt Kaymakamlığı, kadınlara yönelik çeşitli meslek eğitimleri, aile, toplum, ahlak, sağlık, dini ve manevi değer eğitimi almalarını destekleyen Aile Destek Merkezi'nin ikinci kurs binasını açtı. Programa Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve davetliler katıldı. Kurdele kesim töreninin ardından Kaymam Karagül, binayı gezerek bilgi aldı. Proje kapsamında okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma eğitimi, yabancı uyruklulara Türkçe eğitimi, çocuk gelişimi, Kur'an-ı Kerim ve siyer eğitimi, dikiş, el sanatları, kuaför, mum ve sabun yapımı, işaret dili, pilates- zumba eğitimi veriliyor. Ayrıca binada kreş hizmeti, seminer faaliyetleri, psiko-sosyal görüşme odası yer alıyor. Toplamda 557'si yabancı olmak üzere bin 524 kadın projeden faydalanıyor.

İSTANBUL'DA İLK DEFA ESENYURT'TA UYGULANMAKTADIR

Kurs binasını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Aile Destek Merkezi, İstanbul'da ilk defa Esenyurt'ta uygulanmaktadır. Biz geçen ilk kurs binamızı açmıştık. Bu açtığımız ise ikincisi. Şu ana kadar biz burada 3 bine yakın Esenyurtlu kadınlarımızı, bu kurslarımızda eğitmek için kolları sıvadık. Burada kurslar, spor faaliyetleri ile kadınlarımız için tam sosyal bir alan düzenledik. Aile Destek Merkezlerimizdeki kursları bitirdikten sonra kendilerine iş kuran kadınlarımız da var. Bu İçişleri Bakanlığımızın düzenlenen Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında yaptığımız bir uygulama dedi.