Esentepe'nin yeni yaşam alanı hizmete girdi

06.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:34

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesi Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan 5200 m2'lik alan üzerinde projelendirdiği yaşam alanının yapımını tamamladı. Toplamda 420 bin TL'ye mal olan ve içerisinde 13 araçlık 195 m2'lik otopark alanı, 350 m2'lik 2 adet çocuk oyun alanı, 85 m2'lik fitness alanı, 16 adet toplamda 200 m2'lik oturma alanı, 400 m2'lik tretuvar alanı, 300 m2'lik 162 m uzunluğunda yürüyüş parkuru ve 3970 m2'lik yeşil alan bulunan çalışma, bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.

Bölgenin yeni yaşam alanı olarak adlandırılan projenin açılış töreni, 13.30'da gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış törenini parkta oynayan çocuklar da ilgiyle takip etti.

MUHTARDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "PARKIMIZI KORUYALIM"

Açılış töreninde konuşan Esentepe Mahalle Muhtarı Süreyya Aydın, "Mahallemize bu parkın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum; bunu korumak artık bizlerin görevi. Lütfen bu güzel tesise sahip çıkalım" dedi.

TAM MANASIYLA BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise böyle güzel hizmetlerin devreye alınmasını sağladıklarında kendisinin de buradaki çocuklar kadar mutlu olduğunu ifade etti. Taban, "Gerçekten bu heyecanı, bu azmi bünyemizde ekip olarak taşıyoruz. Tam manasıyla bir değişim ve dönüşüm yaşamak istiyoruz bu şehirde. İşlerimizi doğru yapmak istiyoruz, kaynaklarımızı çok daha etkili kullanmak istiyoruz. Nihayetinde vatandaşımıza da oluşan bu değerleri kullanmak üzere sunmak istiyoruz" dedi.

SİZLERDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ EN BÜYÜK DESTEĞİMİZ

Planlamalar neticesinde bu çalışmaları hayata geçirdiklerini de dile getiren Taban, "Sizlerden aldığımız bilgilerle burada vatandaşın beklentisi, ihtiyacı ne? Asfalt, altyapı, üstyapı hepsi ayrı ayrı bir ihtiyaç. Gördüğünüz gibi asfalt çalışmamız yapıldı burada. Ben huzurlarınızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Altyapımızı asfaltımızı yaptılar. Bizler de sosyal yaşamın içerisinde ihtiyaç olan, çocuklarımızı parklara, yeşil alanlara götüreceğiz… Beraberinde yetişmiş ağaçların altında sizlere böyle güzel oturma alanları oluşturmak istiyoruz. Tabi bunlar kolay olmuyor. Bunların arka planında sizlerin bizlere verdiğiniz güç, bana en büyük destektir" diye konuştu.

TEKNOLOJİK PARKLAR

Başkan Taban, proje hakkında da bilgiler verdiği konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Burada arkadaşlarımız sizler için güzel, ferah mekanlar oluşturdular. Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde oynayacağı, zeminlerinde yumuşak zeminlerin oluşturulduğu, kaliteli, kontrollü ve gerçekten kullanılabilir uygun ürünlerin üzerinde tasarlandığı güzel bir kullanım alanını meydana getirdik. Burada koruluk içi otoparkımız, çocuk oyun alanımız, fitness alanımız, oturma alanlarımız ile tam bir yaşam alanı… Buranın yapım aşamasında da geldiğimizde gördük ki vatandaşlarımız henüz proje bitmeden kullanmaya başlamış. Çok hoşuma gitti. Demek ki burada böyle bir ihtiyaç vardı. Şuanda sadece yetişmeyen bir hizmetimiz var, kameralar. Onun da altyapısını oluşturduk. Ancak tabi bunu sadece kameralara da bırakmayalım. Burada vatandaşımız da bunu koruma noktasında bizlere destek olsun. Sadece parklarımız da değil tüm kamu yatırımlarının korunması noktasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Biz parklarda teknolojiyi de arttıracağız. Yerine göre bas konuş butonları koyup acil durumlarda doğrudan Çözüm Merkezimize ulaşabileceğiniz sistemleri de devreye almak istiyoruz. Yapılan bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaymakam Şükrü Görücü de yaptığı selamlama konuşmasında "Güzel bir hizmetin açılışındayız. Eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel eseri korumak da siz vatandaşlarımızın görevidir. Hizmet kolay gelmiyor ama bir bakıyorsunuz bazı yerlerde ceza verir gibi parklara zarar verenler çıkıyor. Bunları da takip ediyoruz. Yakaladığımızda gereğini yaptığımızı da herkes bilsin. Yapılan hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte parkın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra parkı ve koruluk alanı gezerek inceledi. Burada vatandaşlarla da sohbet edildi. Açılış töreni ikramlarla son buldu.

Kaynak: Bültenler