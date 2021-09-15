Esentepe Mahallemizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik - Haberler
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Esentepe Mahallemizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik

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Esentepe Mahallemizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik

Bugün, Başkan Yardımcımız Muammer İbişoğlu ve Meclis Üyemiz M. Hanifi Aydın ile birlikte Esentepe Mahallemizde yakın zamanda başlayacak olan asfalt çalışmaları alanlarında inceleme yaptıktan sonra Kurtuluş Mahalemizde, Kirişoğlu Emlak'ın 2. Şube açılışına katıldık.

Bugün, Başkan Yardımcımız Muammer İbişoğlu ve Meclis Üyemiz M. Hanifi Aydın ile birlikte Esentepe Mahallemizde yakın zamanda başlayacak olan asfalt çalışmaları alanlarında inceleme yaptıktan sonra Kurtuluş Mahalemizde, Kirişoğlu Emlak'ın 2. Şube açılışına katıldık. Açılışta Eşim Selen Öküzcüoğlu'da bizlere katıldı.

Programımız Yeni Mahallede Muzaffer ve Galip Can çocuklarımızın sünnet merasimiyle devam etti

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