Esenler kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Esenler kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Esenler oldu. Peki, Esenler kurban kesim yerleri nerededir? Esenler kurban satış noktaları belli oldu mu? Esenler kurbanlık kesim bölgeleri! Esenler'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Esenler kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Esenler kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Esenler kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Esenler kurbanlık kesim yerleri 2021! Esenler kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ESENLER KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Esenler kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

METİN ESİM - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ K.KARABEKİR MAH.M.AKİF ERSOY CAD.NO:51

HALİL İBRAHİM KILINÇ - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ NENE HATUN MAH. 175.SOK.NO:25

SİNAN KANAT - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ NENE HATUN MAH. ÇİNÇİN DERE CAD.NO:225

ALİ BALLI - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ HAVA ALANI MAH.GÜNER SOK. NO:1

MEHMET KILINÇ - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ ORUÇ REİS MAH.TEKSTİLCİLER CAD.NO:25

ESENLER BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - TOPLU KURBAN KESİM YERİ ÇİFTE HAVUZAR MAH. SARIGÖL SOK.

ESENLER BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - TOPLU KURBAN KESİM YERİ TURGUT REİS MAH. Ş.ALİ KARAHAN CAD. PAZAR YERİ

ESENLER BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - TOPLU KURBAN KESİM YERİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. FERHAT PAŞA CAD.

BAHATTİN BALCI - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ TURGUT REİS MAH. 524. SOK. NO:7

MUZAFFER IŞILDAK TUNA MAH.709 SOK. NO:8

EMRE ÖZTÜRK FATİH MAH. 2095 SOK. NO:13/A

ÖMER ASAN - VEYSEL ASAN FEVZİ ÇAKMAK MAH. ATIŞALANI CAD. NO :107/A

AYDIN ARTIK HAVAALANI MAH. FÜZE SOK NO:1

ŞABAN ŞEREF SAYILI NENE HATUN MAH. 109.SOK NO:6/B

NURETTİN ASLANTAŞ TUNA MAH. ÇİNÇİNDERE CAD. NO:42 KARDELEN OTO YIKAMA

SERKAN YÖN - OTOYIKAMA - KAPALI KESİM YERİ ORUÇ REİS MAH.(TEKSTİLKENT)VADİ CAD. YAZMACILAR SOK.NO:2

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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.