Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler
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Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler

Emin YEŞİL/ Esenler'de yol kenarında yürüyen bir kişi, araçtan inen 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

Esenler'de yol kenarında bekleyen kişiyi dövdüler
25.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:16

Emin YEŞİL/ Esenler'de yol kenarında yürüyen bir kişi, araçtan inen 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenler'de bulunan Tekstilkent'te meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında duran bir kişi, araçtan inen iki kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Fenalaştığı görülen kişiyi yerde tekmeleyen iki kişi, daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken darp edilen kişi, kendisine saldıran kişileri tanımadığını söyledi. Darp edilen kişi polise verdiği bilgide yolda yürürken, bir aracın park ettiğini ve araçtan inen iki kişinin, önünü keserek kendisine saldırmaya başladığını ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen darp edilen kişi, kendisine saldıran iki kişiden şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan kişiyi saldırganlardan biri defalarca tekmelerken diğer saldırganın ise yakasından tutarak sürüklediği ve daha sonra tekme attığı kameraya yansıyor. Çevredekilerin tüm müdahalelerine rağmen iki kişinin, saldırgan tavrı devam ediyor. Bir süre sonra yerden kalkan kişinin fenalaştığı ve sendelemeye başladığı da cep telefonu kamerasına yansıyor. Saldırganlar daha sonra ise araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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