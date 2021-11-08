Esenler'de ölü bulunan Ozan Oğuz'un yakınlarından şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de Ozan Oğuz'un parti yapılan evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Verilen karara tepki gösteren Ozan Oğuz'un yakınları, soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katındaki İlkay U. adındaki kişinin evinde yaşandı. İddiaya göre, 6 arkadaş toplandıkları evde sabaha kadar eğlendi. Sabah saatlerinde gelen silah sesleri üzerine eve gelen polis ekipleri, 25 yaşındaki Ozan Oğuz'un başından silahla vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde parti yapan 5 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifade veren T.D., B.K., E.T., İ.U. ve B.T. "Kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"SENİN ADALETİN BU MU? BİZİM CİĞERİM YANMIŞ"

"SAKİN BİR ÇOCUKTU KENDİ HALİNDEYDİ"

Ozan Oğuz'un akrabası Tuncay Özcan ise, "Çocuk benim köylüm aynı zamanda akrabam. Gencecik çocuk. Oradaki ortamlarını tam bilmiyorum lakin burada bir ölüm var. Bir tavuk ölmemiş, sıradan bir yaralama yok burada. Orada o çocuk intihar etmiş ise yanındaki kişiler neden kaçıyorlar? ve kaçmadan önce polisi neden aramıyor da böyle bir durum var diye. 4 yaşında bir çocuğu var yetim kaldı. Sakin bir çocuktu, kendi halindeydi, kimseye zararı olmayan bir insandı. Böyle bir şey var ise, intihar var ise şayet oradaki kişiler polisi arayacaktı. Savcının 24 saat içinde tekrar delil istemesi lazım, tekrar bunların ifadelerine başvurmak lazım" ifadesini kullandı.