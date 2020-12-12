Son dakika haberi! Esenler'de markette taciz iddiası; Şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Esenler'de markette taciz iddiası; Şüpheli tutuklandı

12.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:47
Son dakika haberi! Esenler'de markette taciz iddiası; Şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre ESENLER'de bir iş yerinde S.D.'ye (11) cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli A.Ö. (47) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

ESENLER'de bir iş yerinde S.D.'ye (11) cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli A.Ö. (47) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli A.Ö. savcılık ifadesinde "Söyleyecek bir şeyim yoktur, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ŞEYTANA UYDUM

Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda ise "Göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDISulh Ceza Hakimliği de adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek şüpheli A.Ö.'nün "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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