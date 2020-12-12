Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi

12.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:13

Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi Otogarda kaçmaya çalışırken yakalanan şahsın emniyeti yanlış yönlendirdiği açıklanmıştı Esenler polisi mağdurun 11 yaşında çocuk olduğunu ortaya çıkarttı Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunun istismar eden ve...

Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi

Otogarda kaçmaya çalışırken yakalanan şahsın emniyeti yanlış yönlendirdiği açıklanmıştı

Esenler polisi mağdurun 11 yaşında çocuk olduğunu ortaya çıkarttı

İSTANBUL - Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunun istismar eden ve kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Şahsın dün yapılan açıklamada yanlış kişiyle olan konuşmalarını göstererek yanlış teşhis ve yönlendirme yaptığı açıklanmıştı.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım'da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö., 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti. Olayın hemen ardından olayla alakalı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler işyerine giderek çalışma başlatmıştı.

Otogardan kaçarken kıskıvrak yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenler polisi, şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede tespite etmişti. Olay gününden bu yana devam eden çalışmalarda tacizci A.Ö, Esenler polisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Esenler polisi gerçeği ortaya çıkarttı

Emniyetteki ilk ifadesinde A.Ö. fotoğraf teşhisinde, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulundu. Durumun farkına vararak gerçeği ortaya çıkartan Esenler polisi, devam eden çalışmalar sonucunda mağdur kişinin 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu tespit etti. Mağdur çocuğun ise Esenler Çocuk Büro Amirliğine götürülerek ifadesi alındı.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan A.Ö. ise adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi
Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika: Damadını silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Son dakika: Damadını silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Öykü Çelik Şevval Sam Demet Akbağ Cemal Hünal
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:14:36. #1.15#
title