Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi

Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi Otogarda kaçmaya çalışırken yakalanan şahsın emniyeti yanlış yönlendirdiği açıklanmıştı Esenler polisi mağdurun 11 yaşında çocuk olduğunu ortaya çıkarttı Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunun istismar eden ve...

Esenler'de küçük kızı istismar eden şahıs adliyeye sevk edildi

Otogarda kaçmaya çalışırken yakalanan şahsın emniyeti yanlış yönlendirdiği açıklanmıştı

Esenler polisi mağdurun 11 yaşında çocuk olduğunu ortaya çıkarttı

İSTANBUL - Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunun istismar eden ve kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Şahsın dün yapılan açıklamada yanlış kişiyle olan konuşmalarını göstererek yanlış teşhis ve yönlendirme yaptığı açıklanmıştı.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım'da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö., 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti. Olayın hemen ardından olayla alakalı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler işyerine giderek çalışma başlatmıştı.

Otogardan kaçarken kıskıvrak yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenler polisi, şüpheli şahsın kimliğini kısa sürede tespite etmişti. Olay gününden bu yana devam eden çalışmalarda tacizci A.Ö, Esenler polisi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Esenler polisi gerçeği ortaya çıkarttı

Emniyetteki ilk ifadesinde A.Ö. fotoğraf teşhisinde, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulundu. Durumun farkına vararak gerçeği ortaya çıkartan Esenler polisi, devam eden çalışmalar sonucunda mağdur kişinin 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu tespit etti. Mağdur çocuğun ise Esenler Çocuk Büro Amirliğine götürülerek ifadesi alındı.

Çocuğa cinsel istismarda bulunan A.Ö. ise adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı