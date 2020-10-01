Esenler'de doluluk yüzünden binemediği gerekçesiyle bir kadın otobüsün önünü kesti
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Esenler'de doluluk yüzünden binemediği gerekçesiyle bir kadın otobüsün önünü kesti

01.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:45
Esenler'de doluluk yüzünden binemediği gerekçesiyle bir kadın otobüsün önünü kesti

Esenler'de her sabah İETT otobüsü beklediğini ancak yoğunluktan dolayı binemediğini iddia eden bir kadın otobüsün önünü kesti.

Esenler'de her sabah İETT otobüsü beklediğini ancak yoğunluktan dolayı binemediğini iddia eden bir kadın otobüsün önünü kesti. Dakikalarca otobüsün gitmesine izin vermeyen kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay, Esenler Kazım Karabekir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Esenler Mecidiyeköy seferini yapan otobüs durağa yanaştı ancak dolu olduğu gerekçesiyle kapıları açmadı ve yolcu almadı. Duruma sinirlenen bir kadın ise otobüsün önüne geçti ve otobüsün gitmesine izin vermedi. Otobüsün önünde şoföre tepki gösteren kadın "Biz insan değil miyiz? Her sabah aynı sorunu yaşıyoruz. İşimize geç kalıyoruz" diye bağırdı. Bu sırada durakta bekleyen vatandaşlar kadına tepki göstererek otobüsün önünden çekilmesini istediler. Buna da sinirlenen kadın "Biz bir şey yapmasak bu durum çözülmez" dedi. Vatandaşlar kadını ikna etmeye çalışsa da öfkeli kadın otobüsün gitmesine uzun bir süre izin vermedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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