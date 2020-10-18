Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
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Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti

18.10.2020 02:58 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:05

Esenler'de bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını kaçmaya çalıştığı sırada belinden çıkardığı silahla vurduktan sonra kendi kafasına sıkıp intihar etti. İntihar eden genç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaraladığı genç kız ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet A. (18) ve Hazal T.(19) isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal T. isimli genç kız, arkasından gelen Mehmet A. tarafından silahla vuruldu.

İNTİHAR ETTİ

Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kız arkadaşını gören Mehmet A. daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T'yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede bir süre tedavi altında kalan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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