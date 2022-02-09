ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR - Haberler
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ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR

ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILARAhmet YEŞİLMEN / İSTANBUL, (DHA) - ESENLER'de 8 yaşlarındaki bir çocuk, kapağı açık bagajda yolculuk yaptı.

ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA) - ESENLER'de 8 yaşlarındaki bir çocuk, kapağı açık bagajda yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, arkalarından gelen araçtaki kişi tarafından görüntülendi.

Görüntüler, geçen Oruç Reis Mahallesi'nde kaydedildi. Yolda giden 34 EVE 129 plakalı otomobilin kapağı açık bırakılan bagajında 8 yaşlarındaki bir çocuğu görenler şaşırdı. Bagajda taşınan çocuğu gören otomobildeki kişi, bu anları telefonunun kamerasıyla kaydetti. Otomobil yoluna devam ederken, çocuğun etrafına korku dolu bakışları da kameraya yansıdı.

ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR

ESENLER'DE AKILALMAZ İHMAL; ÇOCUĞU KAPAĞI AÇIK BAGAJDA TAŞIDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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