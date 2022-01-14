Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti - Haberler
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Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti

Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için "Hoş Geldin Bebek Seti" oluşturdu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için "Hoş Geldin Bebek Seti" oluşturdu.

İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, bir ilke daha imza atarak beldede yeni dünyaya gelen tüm bebeklerinin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, 'Küçük Bir Hediye, Büyük Bir Mutluluk' sloganıyla bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Kampanya kapsamında anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebeklere yönelik 'Hoş Geldin Bebek Seti' oluşturduk" dedi. - HAKKARİ

Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti

Esendere Belediyesinden 'hoş geldin bebek' seti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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