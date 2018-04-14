Esed Rejimine Yönelik Operasyon - Füzelerin Fırlatılma Anı (2)

- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

ABD tarafından fırlatılan roketler WASHİNGTON - ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki bazı askeri noktalar vuruldu. ABD, Tomahawk füzeleri ile operasyona katıldı.