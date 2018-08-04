Esder'den ABD'nin Yaptırım Kararına Tepki

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ABD'nin iki Türk bakana yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Türk insanı ve Türk devleti tarih boyunca derebeylik hareketlerine boyun eğmemiştir, karşısında olmuştur ve şimdi de ABD'ye boyun eğmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, ABD'li din adamı Pastör Andrew Brunson'ın ev hapsi konusunda karar alıcı kurumların başında oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül için ABD Hazine Bakanlığınca açıklanan yaptırım kararına tepki gösterdi.

ABD'nin kararının iki ülke arasındaki ticari ilişkilere darbe vuracağına dikkati çeken Çelikus, ABD'li yöneticileri bu tutumlarından vazgeçmeye çağırdı.

Çelikus, ABD'nin kararının hiçbir mantıksal açıklaması bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye bin yıllık geçmişe sahip kadim bir devlettir, ABD'nin uydusu veya eyaleti değildir. Bu karar oldukça çirkin bir derebeylik tutumudur. Türk insanı ve devleti tarih boyunca derebeylik hareketlerine boyun eğmemiştir, karşısında olmuştur ve şimdi de ABD'ye boyun eğmeyecektir."