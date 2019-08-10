Eşcinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin, 9 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi

10.08.2019 10:53

Bir yıl önce Suriyeli şarkıcı sevgili ile Jwan Yosef ile evlenen ünlü şarkıcı Ricky Martin'in üçüncü çocuğu bu yılın başında dünyaya gelmişti.

EŞİYLE KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞLARDI

Dünyaca ünlü şarkıcı, eşi ile birlikte bebeğinin ellerini tuttukları fotoğrafı paylaşarak "Güzel ve sağlıklı bir kız bebeğin, Lucia Martin-Yosef'in ebeveynleri haline geldiğimizi duyurmaktan dolayı mutluluğun ötesindeyiz" yorumuyla duyurmuştu.

YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

47 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, dokuz aylık kızı Lucia'nın yüzünü ilk kez gösterdi. 11 yaşında ikiz oğulları bulunan 47 yaşındaki şarkıcı, sevimli bebeğin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Martin, karenin altına, "Gözlerimin ışığı..." diye yazdı.