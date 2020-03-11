Esbaş Koçları, öğrencileri iş yaşamına hazırlıyor
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Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Gaziemir, Güncel

Esbaş Koçları, öğrencileri iş yaşamına hazırlıyor

ESBAŞ, sosyal sorumluluk kapsamında değişik meslek liselerinden toplamda 36 öğrenciye, kişisel gelişim ve iş yaşamlarına yönelik becerilerini geliştirmeleri için koçluk desteği veriyor.

11.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:02
Esbaş Koçları, öğrencileri iş yaşamına hazırlıyor

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde görev almak isteyen 9 ESBAŞ çalışanı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin düzenlediği 'Meslek Lisesi Koçları Programı'nı tamamlayarak Koçluk Sertifikası'nı aldılar ve 2019 yılından itibaren gönüllü olarak öğrencilere yönelik eğitim programlarında yer almaya başladılar.

ESBAŞ Koçları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12, Necla-Tevfik Karadut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden 12 ve Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 olmak üzere toplamda 36 öğrenciye verdikleri eğitimleri bu yıl da sürdürüyor. Bu yıl açılış buluşması ile başlayan eğitim programı, Ekip Buluşması, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Problem Çözme ve İş Etiği uygulamalı eğitimlerinden sonra Mayıs'ın sonunda Kapanış Buluşması ve ardından sosyal aktivitelerle tamamlanmış olacak.

Gönüllülük temelli olan bu program ile beraber, meslek liselerinde okuyan gençlerin kişisel ve iş yaşamına yönelik becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, " Koçlarımız, profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan içerikleri kullanarak, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyorlar. ESBAŞ olarak bu yıl da öğrencilere bilgi ve tecrübe aktarmaktan mutluluk duyuyoruz"dedi. Dr. Güler, ESBAŞ koçlarının öğrencilere, zamanı doğru kullanarak, sürekli öğrenme ve gelişme süreçlerini en doğru şekilde yönetme konularında profesyonel destek verdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu sosyal sorumluluk projemiz kapsamında öğrencilerin kişisel ve iş-okul yaşamına yönelik becerilerini geliştirmelerine destek olmaya çalıştık. ESBAŞ' a davet ettiğimiz öğrencilerimizle bölümlerine göre şirket gezisi organize ederek onları bilgilendirdik. Yiyecek İçecek bölümünde okuyan öğrencilerimize ESBAŞ Gıda Hizmetlerini; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi okuyan öğrencilerimize ise ESBAŞ Çocuk Yuvasını gezdirerek şimdiden onların iş yaşamlarına dair somut örnekler sunmaya çalıştık. Çok şanslıyız ki bizlerle aynı motivasyonu taşıyan, aynı heyecanı hisseden öğrencilerle birlikteyiz."

Dr. Faruk Güler, ESBAŞ olarak, gençlerin eğitimi ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması konusunda son derece duyarlı olduklarını belirterek, bu konuda görev almaktan kaçınmadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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