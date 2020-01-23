Esbaş, 30. Yıl kutlamalarına kıdemli çalışanlarını ödüllendirerek başladı

23.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:43

Ege Serbest Bölgesindeki ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Onurlandırma Törenine ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer, Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Tuncer, Ed Mills, Hakan Kilitçioğlu, ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Ödül töreninden önce çalışanlara bir konuşma yapan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer, Ege Serbest Bölgesi ve gelişme alanındaki gelişmeleri görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, " Bölgeye her gelişimde; 30 yıl önce henüz yapılaşmadan önceki hali ve prefabrik yapılar aklıma geliyor. Yıllar içerisinde burada sağlanan başarıdan dolayı, her biriniz kendinizle gurur duymalısınız" dedi.

ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesinin kurucusu merhum Kaya Tuncer ve Tuncer Ailesi'nin ESBAŞ'ın başarılı olmasındaki kararlılığının, tüm çalışanlar arasındaki takım çalışması ile karşılık bulacağını vurgulayan Mary Tuncer, şöyle konuştu:"Ege Serbest Bölgesini dünya çapındaki serbest bölgeler arasında bir mükemmellik modeli haline getirerek Kaya Bey'in mirasını ve vizyonunu onurlandırdığınız için ESBAŞ Yönetim Kurulu ve Tuncer Ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Nice büyüme ve başarı dolu yıllara."

Güler: " ESBAŞ'ın yolu mükemmelliktir"

ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler de, bu yıl şirketlerinin ve Ege Serbest Bölgesinin kuruluşunun 30. yılını gururla kutladıklarını vurgulayarak, "Bu mutlu günümüzde Kurucu Başkanımız Kaya Beyirahmetle ve şükranla anıyoruz. ESBAŞ'ın kuruluşundan bugüne geçen 30 yıl boyunca emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Kaya Beyin kurup, geliştirip bizlere emanet ettiği bu bölgeyi ve şirketi daha dasağlıklı kılmak ve her geçen gün büyüterek geliştirmek bizlerin görevi. ESBAŞ, Kaya Bey'in liderliğinde, kurulduğu ilk günden başarıyı yakalayan bir şirket oldu." dedi.

ESBAŞ'ın yolunun mükemmellik olduğuna işaret eden Dr. Faruk Güler, bu bilinçle hareket ettiklerini ve tüm süreçleri bu doğrultuda yönettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer, Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Tuncer, Ed Mills ve Hakan Kilitçioğlu sahneye çıkarak, şirkette 5, 10, 15, 20 ve 25 yılı dolduran 68 kişiyi plaket ve hizmet ödülü verdi.

500 kişinin çalıştığı ESBAŞ'ta şirkette 5 yılı tamamlayan 26 kişi, 10 yılını tamamlayan 4 kişi,15 yılı tamamlayan 22 kişi, 20 yılı dolduran 15 kişi ve 25 yılı dolduran 1 kişi plaket ve hizmet ödülü aldı.

Kaynak: Bültenler