Esad'ın Fotoğrafının Basıldığı Suriye Paraları Piyasaya Sürüldü

Esad'ın Fotoğrafının Basıldığı Suriye Paraları Piyasaya Sürüldü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yıllar önce fotoğrafının üzerine basıldığı paralar piyasaya sürüldü.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın fotoğrafı ilk kez 2 bin Suriye Pound'una banknotlara basıldı.

YILLAR ÖNCE BASILDI

Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham, Esad'ın fotoğrafının basılı olduğu 2 bin Pound'luk banknotların yıllar önce basıldığını ancak savaş koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle paranın dolaşıma girmesinin ertelendiğini belirtti.