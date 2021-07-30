ESAD'dan İZTO Başkanına ziyaret

Ziyarette 3 yıllık dönem içerisinde ESAD' ın yapmayı planladığı faaliyetler ve hedefler görüşüldü.

Ege Sigorta Acenteleri Derneği (ESAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Meclisi Üyesi Ersoy Kocamanoğlu, ESAD Genel Sekreteri Cem Zeren, ESAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Özdemir, ESAD Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Uçar, Aslı Senem Atlı, Ertuğ Akkalay ve Özlem Arslan; ESAD Genel Kurulu sonrası ilk ziyaretlerinde İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret ettiler. Kocamanoğlu, 'Sigorta sektörüne nitelikli personel kazandırmak amacıyla Üniversitelerin Sigortacılık ve Bankacılık Bölümü mezunları için eğitim planladıklarını ve bu proje kapsamında sektörün bu önemli gereksiniminin karşılanacağını' belirtti.

Özgener, ESAD' ın etkinliklerinde İZTO'nun desteğinin devam edeceğini belirtti.

Ziyaret sonunda ESAD Başkanı Ersoy Kocamanoğlu, İZTO başkanı Mahmut Özgener'e plaket verdi.

Kaynak: Bültenler