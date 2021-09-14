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Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaret

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Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2015'ten bu yana başkent Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2015'ten bu yana başkent Moskova'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda görüştü. Esad'ın Moskova programının detayları güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken görüşmeye ilişkin resmi duyuru bugün yapıldı. Görüşmede, Suriye'deki siyasi durum, uluslararası terörle mücadele, ikili ve insani işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin başında açıklama yapan Putin, Esad'ı Moskova'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 26 Mayıs'ta yapılan seçimlerde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tebrik etti.

Putin, "Seçim sonuçları, insanların size güvendiğini ve geçmiş yılların tüm zorluklarına ve trajedilerine rağmen, iyileşme ve normal hayata dönüş sürecini hala sizinle bağdaştırdığını gösteriyor" dedi.

İki ülkenin ortak çabalarıyla Suriye topraklarının çoğunu kurtarmayı başardığını hatırlatan Putin, mültecilerin bu bölgelere döndüklerini ve evlerini yeniden inşa ettiklerini söyledi. Rus lider, Esad'ın muhaliflerle diyaloğu geliştirme çabalarına devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Rejim lideri Esad ise Soçi ve Nur-Sultan'da yapılan görüşmelerin Suriye'deki normalleşmeyi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Yürüttüğümüz siyasi süreçlerin yaklaşık 3 yıl önce durduğunu belirtmek istiyorum. Bunun belli sebepleri var" dedi. Rusya'nın Suriye'deki duruma büyük katkı sağladığını söyleyen Esad, Rusya'nın desteğinden dolayı Putin'e teşekkür etti.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Rusya ve Suriye liderleri insani işbirliği ve korona virüs salgınına karşı ortak mücadele konusunu görüştü. Putin, Suriye'ye Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının gönderildiğini hatırlattı. Esad da Putin'e ülkesine yaptığı aşı, ilaç ve gıda yardımları için teşekkür etti. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini de görüştüklerini kaydeden Putin, 2021'in ilk yarısında ticaret hacminin 3,5 kat arttığını dile getirdi.

PUTİN-ESAD GÖRÜŞMELERİ

Putin ve Esad daha önce korona virüs salgınıyla mücadele konusunu değerlendirmek üzere Kasım 2020'de video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmede ayrıca terörle mücadele ve mültecilerin ülkeye dönmesi gibi konular da ele alınmıştı. Putin, Suriye'yi en son Ocak 2020'de ziyaret etmişti. Esad ve Putin'in Moskova'daki en son görüşmesi ise 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

(İHA)

Esad'dan 6 yıl sonra Moskova'ya ilk ziyaret

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