ESA Open Fire All Stars yarı final maçları başlıyor!

Türkiye'deki 8 büyük VALORANT takımının katılacağı ESA Open Fire All Stars yarı final maçları bugün başlıyor. ESA Open Fire All Stars yarı final günün karşılaşmaları!

Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen ve 125 bin TL ödül havuzu bulunan ESA Open Fire All Stars yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen espor organizasyonları1907 Fenerbahçe Espor, BBL Esports, Digital Athletics, Fire Flux Esports, Futbolist, fastPay WildCats, Kafalar Esports ve OtherSide Esports'un katılımı ile 24 Ağustos günü başlayan ESA Open Fire All Star turnuvası artık şampiyonunu arıyor.

A grubunda BBL Esports, B grubunda ise Futbolist gruplarını lider tamamlayarak adlarını doğrudan yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise; Kafalar Esports - Istanbul Wildcats ve Digital Athletics - Fire Flux Esports eşleşti. Çeyrek final karşılaşmalarının sonucunda Kafalar Esports ve Fire Flux Esports rakiplerini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiler.

Yarı finalin ilk karşılaşması bugün saat 18:30'da Futbolist ve Kafalar Esports arasında 5 maçlık seri formatında oynanacak. İkinci karşılaşma ise 1 Eylül Çarşamba günü BBL Esports ve Fire Flux Esports arasında oynanacak. ESA Open Fire All Stars turnuvası 3 Eylül Cuma günü saat 17:00'da oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

ESA Open Fire All Stars maçlarını canlı olarak izlemek için buraya tıklayınız.

ESA OPEN FIRE ALL STARS YARI FİNAL TAKVİMİ

31 AĞUSTOS

Futbolist - Kafalar Esports 18:30

1 EYLÜL

BBL Esports - Fire Flux Esports 18:30

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